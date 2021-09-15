Ещё 18,8 тысячи заболевших россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Свердловская область с 502 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Московской области (790), а по числу летальных исходов - второе. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 18 841 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 7 194 926.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (1 838 и 1609 соответственно). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 502 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Московской области (790), а по числу летальных исходов - второе.

Выздоровели и выписались из больниц 6,4 миллиона россиян. Скончались 195 тысяч жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 792 человек с коронавирусом, в том числе 38 свердловчан.

Накануне стало известно о 17 837 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 184,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 353 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 123 140 россиян.

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