Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 сентября 2021, 09:35

55% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходятся на три города

Девушка в маске оплачивает проезд в автобусе

В столице Урала, Нижнем Тагиле и Первоуральске выявлено от 6 тысяч до 56,4 тысячи инфицированных. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 55% переболевших или блеющих COVID-19 приходится на три города.

Это Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. В них выявлено от 6 тысяч до 56,4 тысячи инфицированных (в Нижнем Тагиле - более 9,5 тысячи заразившихся).

Накануне стало известно ещё о 502 ковид-пациентах и 471 выздоровевшем. Общее число инфицированных в регионе достигло 131 217. Всего справились с инфекцией почти 121 тысяча свердловчан, скончались 5 719 человек. В Свердловской области снова побит антирекорд по количеству смертельных случаев от коронавируса. За сутки подтверждены 38 летальных исходов среди ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 15 сентября составляет более 7,5%.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.09.2021, 18:04 / Общество
В Свердловской области между двумя сёлами пустят автобус ради шести пенсионеров
16.09.2021, 17:58 / Спорт
"Уралмаш" и "Темп-СУМЗ-УГМК" разыграли предсезонный трофей в Ижевске
16.09.2021, 17:56 / Спорт
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на чемпионате мира
16.09.2021, 17:16 / Политика
Стало известно, кто возглавит комиссию по молодёжной политике Екатеринбурга вместо умершего в августе депутата
16.09.2021, 16:45 / Общество
Только привитые "Спутником V" россияне смогут въехать в Турцию без ПЦР-теста