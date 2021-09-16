55% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходятся на три города

В столице Урала, Нижнем Тагиле и Первоуральске выявлено от 6 тысяч до 56,4 тысячи инфицированных. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Почти 55% переболевших или блеющих COVID-19 приходится на три города.

Это Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск. В них выявлено от 6 тысяч до 56,4 тысячи инфицированных (в Нижнем Тагиле - более 9,5 тысячи заразившихся).

Накануне стало известно ещё о 502 ковид-пациентах и 471 выздоровевшем. Общее число инфицированных в регионе достигло 131 217. Всего справились с инфекцией почти 121 тысяча свердловчан, скончались 5 719 человек. В Свердловской области снова побит антирекорд по количеству смертельных случаев от коронавируса. За сутки подтверждены 38 летальных исходов среди ковид-пациентов. Летальность от COVID-19 на 15 сентября составляет более 7,5%.