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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 сентября 2021, 09:05

В Свердловской области выявили первый за последние 17 лет случай столбняка

Мальчик на велосипеде едет по городу

Врачам удалось спати его жизнь, однако результатом заражения стали серьёзные неврологические нарушения. Фото: Александр Зайцев

В 2021 году в Свердловской области выявили первый за последние 17 лет случай столбняка. Заболевание подхватил 5-летний ребёнок из Верхней Пышмы, упавший с велосипеда и поранивший колени. В больнице он находился на аппарате ИВЛ, его вводили в медикаментозную кому.

Врачам удалось спати его жизнь, однако результатом заражения стали серьёзные неврологические нарушения.

Инцидент произошёл в июне, в Управлении Роспотребнадзора по региону отчитались об этом только сейчас. Известно, что ребёнок не был привит от столбняка по отказу родителей. К врачам они обратились только спустя две недели. В итоге заболевший лечился в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии.

Санврачи напоминают, что столбняком можно заразится при любом повреждении кожных покровов и слизистых оболочек.  Столбняк не передаётся от человека к человеку. Возбудитель заболевания - Clostridium tetani, спорообразующий анаэроб, продуцирующий один из самых сильных биологических токсинов - тетаноспазмин (летальная доза для человека - 2,5 нг/кг веса), обусловливающий поражение центральной нервной системы и основной судорожный синдром в клинике заболевания.

У больных симптомы столбняка обычно начинаются внезапно – со спазмами и затруднением открывания рта, они развиваются в основном спустя 6-14 дней. Иммунитет после столбняка не сохраняется. Врачи рекомендуют прививать детей в 3 мес., 4,5 мес. и 6 мес., ревакцинация проводится в полтора года, в 6-7 лет, в 14 лет и далее каждые 10 лет взрослым.

Областная газета Свердловской области

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