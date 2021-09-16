Построят, но когда?

Вот так по проекту будет выглядеть здание новой детской поликлиники. Фото: Пресс-служба администрации Серовского ГО

Новая детская поликлиника стоимостью полмиллиарда рублей всё-таки появится в Серове, хотя разговоры о строительстве крайне востребованного медицинского учреждения идут с 2013 года. Глава города Василий Сизиков сообщил, что средства на строительство выделены (правда, в каком объёме, он не уточнил). Сейчас серовская мэрия передает в областную собственность земельный участок под будущую поликлинику (её работу будет курировать областной минздрав).

Востребована позарез

Серов – пятый по величине город в Свердловской области, в нём проживает 95 тысяч человек. В городе действовала детская городская больница, но несколько лет назад, в процессе пресловутой оптимизации здравоохранения, её присоединили к Серовской городской больнице. А позже к объединённому медучреждению добавили ещё больницы Сосьвинского и Гаринского ГО. В результате этого посещаемость детской поликлиники в четыре раза превысила норму – почти 800 посещений в день! И это с учётом дефицита медицинских кадров!

В 2018 году по городу прошла информация, что муниципальные власти озаботились вопросом строительства новой детской поликлиники – нашли подходящий земельный участок и даже спонсора – Надеждинский металлургический завод (сейчас входит в структуру «УГМК-Сталь»). А в 2019 году главврач Серовской городской больницы Иван Болтасев заявил о разработке проекта нового учреждения. Правда, дальше этого дело не пошло…

В этом году в интервью «Облгазете» (см. №60 от 06.04.2021) глава Серова Василий Сизиков рассказал, что действующая детская поликлиника располагается в здании бывшего детского сада. Руководство горбольницы сделало всё возможное, чтобы пребывание в поликлинике было комфортным для детей и родителей. Но помещения всё равно не соответствуют современным требованиям.

– Новая детская поликлиника нам нужна, и она будет. Проект учреждения разработан совместно с УГМК. Сейчас идут подготовительные работы: нужно войти в программу, заложить финансирование, решить вопросы с высвобождением земельных участков под объект, – сообщил тогда мэр.

Только в новом году?

Что известно о проекте? Новую поликлинику построят на улице Льва Толстого, 15 а (больничный городок). Здание будет пятиэтажным, площадью более 3,2 тысячи кв. метров. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, она будет обслуживать не только серовчан, но и жителей Гарей и Сосьвы. Ориентировочная стоимость учреждения – 558,8 млн рублей. Интересно, что строительство планировалось вести по концессионному соглашению (то есть за счёт инвестора – по всей видимости, УГМК). Областное правительство дважды включало серовскую поликлинику в перечень объектов, в отношении которых будет заключено данное соглашение (в 2020 и в 2021 годах). Но информации, подтверждающей, что это соглашение подписано, нет.

В начале августа, когда Серов посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Василий Сизиков заявил, что на земельном участке под будущей поликлиникой навели порядок: снесли руины старого терапевтического корпуса (они там были много лет), расчистили площадку, а сам участок передают в областную собственность. Проект поликлиники, как выяснилось, типовой – его уже реализовали в Верхней Пышме. И средства на строительство выделены (правда, кем и сколько – непонятно). По факту остались только электронные торги на выбор подрядчика.

С учётом того, что на дворе сентябрь, а данных о проведении аукциона в системе госзакупок ещё нет, вряд ли стоит ожидать начала строительства в этом году. По всей видимости, основные работы начнутся уже в следующем году. Вдобавок сейчас в муниципалитетах, включая Серов, идёт формирование бюджета на новый год, и оттого, каким он будет, тоже многое зависит. «Облгазета» следит за ситуацией.

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