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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 сентября 2021, 13:53

В России за 24 часа обнаружили 19 594 случая заражения COVID-19

Коронавирус

Свердловская область занимает четвёртую строку антирейтинга по числу новых случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 19 594 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заболевших с начала распространения инфекции в РФ достигло 7 214 520.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+2 479), Санкт-Петербурге (+1 653), Подмосковье (+768), Свердловской (+508) и Воронежской (+481) областях.

За сутки выздоровели и выписались из больниц 17 326 человек, а за весь период - 6 452 398 россиян, переболевших COVID-19. От коронавируса и вызванных им осложнений в стране за сутки умерло 794 пациента, а за всё время - 195 835.

Накануне стало известно о 18 841 новом случае COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаётся 1 122 531 человек, заразившихся коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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