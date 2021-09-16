У ребёнка, заразившегося столбняком на Среднем Урале, не было прививки

Важно начинать вакцинацию детей против столбняка с первых месяцев жизни Фото: Галина Соловьёва

Врачам Екатеринбургской детской городской клинической больницы №9 удалось спасти жизнь пятилетнего ребёнка из Верхней Пышмы, который заразился столбняком. Это первый случай заболевания в Свердловской области за последние 17 лет.

Мальчик, заразившийся столбняком, оказался не вакцинирован от этого заболевания. Как сообщают в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Роспотребнадзор), родители отказались прививать ребёнка по идеологическим причинам. В итоге небольшие ссадины на коленях из-за падения с велосипеда и промедление почти на две недели с оказанием экстренной профилактики против столбняка привели к тяжелейшим последствиям.

«Заболевший находился на лечении в стационаре несколько месяцев, в том числе в отделении интенсивной терапии (на аппарате искусственной вентиляции лёгких, в медикаментозной коме). Спасти жизнь маленького человека удалось только благодаря высокому профессионализму и слаженной работе медиков. Последствиями перенесённого столбняка стали серьёзные неврологические нарушения», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По словам главного детского инфекциониста Свердловской области Алебая Сабитова, эта ситуация – из ряда вон выходящий случай, потому что уровень охвата прививками детей и взрослых против столбняка очень высокий.

– Это нонсенс, преступление. Родители не спрашивали у своего ребёнка, стоит ли ему ставить прививку, – говорит журналисту «ОГ» Алебай Сабитов. – Многие современные родители сегодня себе на уме, «хорошо» информированы и во всём разбираются. Антипрививочники всегда были, но сейчас их становится всё больше. Это хорошо видно на примере вакцинации против коронавирусной инфекции. Но в отношении столбняка это просто удивительно, потому что вакцина от столбняка абсолютно безопасна, к ней нет противопоказаний.

Специалист отмечает, что у человека не может выработаться иммунитет к столбняку, поэтому прививка – единственный способ обезопасить себя от такого заболевания. Причём эта инфекция одинаково опасна как для ребёнка, так и для взрослого, поэтому вакцинироваться от неё нужно на протяжении всей жизни.

– Все забыли о том, что есть инфекции, угрожающие жизни человека, – продолжает Алебай Сабитов. – Это не только столбняк, но и ботулизм, дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит – эти болезни никуда не делись. У нас должны постоянно поддерживаться запасы специфических препаратов в медицинских учреждениях. Если отказаться от этих прививок, то мы вернёмся в XIX век.

ВАЖНО Заразиться столбняком можно в результате попадания возбудителя в организм из почвы и объектов внешней среды. Самой частой причиной заражения инфекцией становятся простые бытовые травмы, например, в результате падения на улице, а также глубокие раны, ожоги, обморожения, внебольничный аборт, роды на дому, хирургические операции. Столбняк не передаётся от человека к человеку. Возбудитель этой инфекции поражает центральную нервную систему, вызывает спазмы тела, судороги. Симптомы развиваются в основном спустя 6–14 дней, поэтому экстренная медицинская профилактика может предотвратить развитие болезни. ​​​​​Возможен летальный исход. Первую прививку от столбняка ставят ребёнку на третий месяц жизни, потом в 4,5 месяца и в полугодовалом возрасте. Ревакцинация проводится в полтора года, в 6–7 лет, в 14 лет и далее каждые десять лет.

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