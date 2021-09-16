Средний Урал – в антилидерах по смертности от COVID-19

С начала пандемии от коронавируса в Свердловской области умерло 5 755 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последний месяц Средний Урал восемь раз обновлял антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса. Последний раз – на этой неделе, 38 летальных случаев. Ситуация крайне тревожная, но считают так, судя по всему, не все.

– Чем дольше идёт так называемое плато и цикл заболеваемости, смертность в его финале, как правило, возрастает, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время одного из последних брифингов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – Во-первых, этот штамм коронавируса более тяжёлый, чем все предыдущие. Во-вторых, далеко не все тяжёлые больные, которые несколько недель находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, возвращаются к нам. И сейчас наступает период, когда организм либо исчерпывает свои ресурсы, несмотря на медицинскую помощь, либо происходит перелом болезни в позитивном направлении. Поэтому чем дольше идёт волна заболевания, тем больше накапливается людей, находящихся в реанимации. Смертность от коронавируса сейчас выше во всей Российской Федерации, чем в предыдущие разы. Если оценивать нашу летальность и сравнивать её с другими регионами, то мы находимся чуть ниже среднероссийской цифры.

Как свердловские власти получают успокаивающие цифры по коронавирусной статистике, непонятно. Конечно, статистика – дело тонкое, а местами даже загадочное и забавное. Считать и подгонять цифры можно по-разному, но если исходить из последних данных оперштаба, то получается, что число новых смертей от коронавируса (794) в соотношении с количеством новых выявленных случаев заражения за сутки (19 594) по всей России составляет 4 процента. А если считать по этим же показателям за последние сутки данные по одной Свердловской области (36 смертей и 508 новых случаев COVID-19), то летальность от коронавируса получается 7 процентов – выше, чем по России. И такой показатель у нас сохраняется с начала сентября.

Журналист «Облгазеты» высчитала летальность от коронавируса в процентном соотношении за последние сутки по всем субъектам нашей страны. Оказалось, что есть регионы, где она сейчас ещё выше, чем в Свердловской области: в Пензенской и Брянской областях (7,3 процента), в Тюменской и Новосибирской (7,7 процента), Владимирской (7,8 процента), Саратовской (8 процентов) и Тульской (10,4 процента) областях, в Алтайском (10,2 процента) и Краснодарском (14,4 процента) краях, в Севастополе (8,1 процента), в Еврейской автономной области (8,8 процента), в Ненецком автономном округе (9 процентов), в Республиках Хакасия (8 процентов), Карачаево-Черкесская (11 процентов), Северная Осетия и Алания (11,8 процента), Марий Эл (14,3 процента), Чувашия (14,5 процента). При этом количество новых случаев заражения коронавирусом и смертей за сутки во многих из этих регионов намного ниже, чем на Среднем Урале, но при соотношении даже они дают такие тревожные цифры. Свердловская область же вчера заняла «почётное» третье место по числу новых смертей от COVID-19 за последние сутки – 36 случаев, впереди нас только Москва (45 смертей) и Санкт-Петербург (39 смертей). Между тем население двух столиц намного больше, чем Свердловской области.

– Коронавирус – болезнь, несомненно, тяжёлая, и вполне возможно, что сейчас она настигла тех людей, которые вовремя недополучили качественной медицинской помощи за полтора года пандемии, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Ковид в принципе выбивает в первую очередь ослабленных и людей с другими серьёзными болезнями – отсюда и рост смертности.

И всё же, если исходить из коронавирусной статистики по всему миру, то выходит, что смертность от COVID-19 в среднем составляет чуть более 2 процентов – при тех же SARS-CoV и MERS-CoV летальность была выше (см. «ОГ» №135 от 28.07.2021). И высокий процент смертности в Свердловской области и ряде других субъектов страны наталкивает на мысль о том, что кто-то просто не совсем корректно подгоняет цифры. Помимо этого, в нашей стране по-прежнему крайне странно решают, какой случай смерти произошёл из-за коронавируса и вошёл в общую статистику, а какой – нет.

– Понятно, что регулируется показатель и заболеваемости, и смертности в статистике коронавируса, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – В биологии просто не может быть такого, что уже почти на протяжении полутора месяцев у нас такая «полочка» по заболеваемости чуть больше 500 случаев или около 500, и никуда она не меняется. И летальность тоже как по линейке – чуть более 30 каждый день или около 40, но не больше. Я вижу в таких высоких цифрах смертности только одно объяснение – слишком заниженное новое количество случаев ковида. У нас недостаточно тестируют и выявляют мало случаев заболевания в лёгкой форме, тем более в бессимптомной – в связи с этим смертей в пропорции гораздо больше.

В ТЕМУ Если исходить из данных федерального оперштаба за весь период пандемии коронавируса в России, то получается, что летальность от COVID-19 по стране на 16 сентября составляет 2,7 процента. По Свердловской области этот показатель выше – 4,3 процента. Для сравнения, в Москве он составляет 1,7 процента, в Санкт-Петербурге – 3,5 процента. Всего с начала пандемии от коронавируса в России умерло 195 835 человек, в Свердловской области – 5 755 человек.