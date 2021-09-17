В Свердловской области коронавирус в течение суток обнаружили у жителей 48 муниципалитетов

Лидерство по заболеваемости устойчиво удерживает Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по распространению коронавируса на территории региона. По данным на 16 сентября, COVID-19 был лабораторно подтверждён у жителей 48 муниципальных образований.

Лидерами по числу заболевших за 24 часа являются:

Екатеринбург (+137 за сутки и 56 506 за весь период с начала распространения инфекции);

Первоуральск (+53, 6 151);

Асбест (+24, 1 247);

Артёмовский (+22, 1 180);

Ревда (+22, 4 189).

Ещё в девяти муниципалитетах в течение суток было выявлено от 11 до 21 заболевшего коронавирусом. В остальных 34 территориях положительные тесты на COVID-19 за 24 часа сдали от одного до девяти человек.

Как писала «Областная газета», по данным на 16 сентября, за сутки на Среднем Урале выявили 508 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 131 725 человек.

С начала распространения инфекции выздоровели и выписались из больниц 121 537 пациентов. От коронавируса и вызванных им осложнений скончались ещё 36 человек. Таким образом, с начала пандемии на территории региона умерли 5 755 пациентов с коронавирусом.