За сутки на Среднем Урале выявили 504 случая коронавируса

На лечении остаются более 4 тысяч свердловских ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 504 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 17 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 132 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии почти 122 тысячи человек, в том числе 486 - за последние сутки. На лечении остаются более 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+101), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого и Тугулымского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 132 229", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 37 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 5 792.

Накануне стало известно о 508 заболевших и 483 выздоровевших. Напомним, что менее 500 заразившихся за сутки с начала сентября в регионе выявляли дважды.

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