В России впервые с конца августа выявили около 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Свердловская область с 504 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 19 905 заболевших россиян попали в официальную статистику по COVID-19. Около 20 тысяч новых случаев за сутки выявлено впервые с 22 августа. Тогда стало известно о 20,5 тысячи новых ковид-пациентах.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 2 000 ковид-пациентов (2 537). Свердловская область с 504 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку, уступая также Санкт-Петербургу (1 738) и Московской области (837).

Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 7 234 425. Выздоровели и выписались из больниц около 6,5 миллиона россиян. Скончались 196,6 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 791 человека с коронавирусом.

Накануне стало известно о 19 594 новых случаях COVID-19.