Михаил Мурашко заявил, что первую прививку от ковида поставили уже 47,5 миллиона россиян

Полный курс вакцинации прошёл 41 млн россиян. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже почти 47,5 млн жителей страны. При этом полный курс вакцинации прошёл 41 млн россиян.

Глава Минздрава добавил, что запаса вакцины в России достаточно, а проблем с записью на прививку не возникает, сообщает РИА "Новости".

По данным Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета в России пройти вакцинацию должно не менее 80% населения. Как уточняла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, это более 90 млн человек. По оценкам экспертов, достичь этого показателя в стране удастся к ноябрю 2021 года.

Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет 7 234 425. Выздоровели и выписались из больниц около 6,5 миллиона россиян.