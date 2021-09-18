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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 сентября 2021, 11:32

В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа

Медсестра ставит укол

Теперь в мобильных пунктах можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новый график работы прививочных пунктов в ТЦ региона. В Екатеринбурге пройти вакцинацию от COVID-19 можно будет в 14 мобильных точках.

Всем желающим поставить прививку в ТЦ необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Чтобы сократить ожидание в очереди, рекомендуется заполнить все необходимые документы заранее.

График работы выездных пунктов вакцинации с 18 по 24 сентября:

Екатеринбург:

  • ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 18 сентября с 10.00 до 14.00; 23, 24 сентября с 14.00 до 18.00;
  • Администрация Чкаловского района (ул. 8 Марта, 177) – 19 сентября с 10.00 до 16.00 (только вакцина «Спутник V»);
  • ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 18 сентября с 10.00 до 13.00, 24 сентября с 16.00 до 19.00;
  • ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 18 по 24 сентября с 12.00 до 18.00;
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 18 сентября, с 20 по 22 сентября 10.00 до 15.00;
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 18 по 24 сентября с 10.00 до 20.00 (ежедневно);
  • ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 23 сентября с 12.00 до 20.00;
  • Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 20 и 22 сентября с 13.00 до 19.00;
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 18 и 19 сентября с 10.00 до 14.00, с 21 по 24 сентября с 15.00 до 19.00 (ежедневно);
  • ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 22 сентября с 16.00 до 19.00;
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 18, 19 сентября с 12.00 до 17.00, 21 сентября с 16.00 до 19.00 (только вакцина «Спутник V»);
  • ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 18 и 19 сентября с 12.00 до 16.00, с 21 по 24 сентября с 15.30 до 19.30 (ежедневно);
  • ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149, мобильный пункт у ТЦ) – 18 сентября с 12.00 до 17.00, 19 сентября с 15.00 до 18.00, 23 сентября с 16.00 до 19.00 (только вакцина «Спутник V»);
  • Бизнес-центр (ул. 8 Марта, 37) – 23 сентября с 11.00 до 14.00;

Верхняя Пышма:

  • ДК «Металлург» (проспект Успенский, 12) – 19 сентября с 10.00 до 13.00;

Сысерть:

  • ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 18-19 сентября с 10.00 до 16.00;

Нижний Тагил: 

  • ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 18-19 сентября с 10.00 до 20.00, 20-24 сентября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Полевской:

  • ТЦ «Палермо» (мкрн. Зелёный Бор-1, 4а) – 18 сентября с 10.00 до 16.00;

Ирбит:

  • ТЦ «Монетка» (ул. Советская, 79) – 21 сентября с 11.00 до 15.00;
  • Сбербанк (ул. Елизарьевых, 28Б) – 23 сентября с 11.00 до 15.00;

Серов:

  • Дворец культуры железнодорожников (проспект Серова, 1А) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
  • Центр детского творчества (ул. Ленина, 193) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
  • Детский подростковый клуб «Горизонт» (ул. Заславского, 34) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
  • Клуб для детей и подростков «Спутник» (пер. Толмачева, 4) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;

Артёмовский:

  • Артёмовский колледж точного приборостроения (ул. Мира, 13) – 18 сентября с 9.00 до 14.00;
  • Кафе «Зимняя вишня» (пос. Буланаш, ул. Первомайская, 10) – 19 сентября с 9.00 до 14.00;

По данным Минздрава Свердловской области на 16 сентября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 157 423 человек, вторым – 1 081 740.

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