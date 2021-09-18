В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новый график работы прививочных пунктов в ТЦ региона. В Екатеринбурге пройти вакцинацию от COVID-19 можно будет в 14 мобильных точках.
Всем желающим поставить прививку в ТЦ необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Чтобы сократить ожидание в очереди, рекомендуется заполнить все необходимые документы заранее.
График работы выездных пунктов вакцинации с 18 по 24 сентября:
Екатеринбург:
- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 18 сентября с 10.00 до 14.00; 23, 24 сентября с 14.00 до 18.00;
- Администрация Чкаловского района (ул. 8 Марта, 177) – 19 сентября с 10.00 до 16.00 (только вакцина «Спутник V»);
- ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 18 сентября с 10.00 до 13.00, 24 сентября с 16.00 до 19.00;
- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 18 по 24 сентября с 12.00 до 18.00;
- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 18 сентября, с 20 по 22 сентября 10.00 до 15.00;
- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 18 по 24 сентября с 10.00 до 20.00 (ежедневно);
- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 23 сентября с 12.00 до 20.00;
- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 20 и 22 сентября с 13.00 до 19.00;
- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 18 и 19 сентября с 10.00 до 14.00, с 21 по 24 сентября с 15.00 до 19.00 (ежедневно);
- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 22 сентября с 16.00 до 19.00;
- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 18, 19 сентября с 12.00 до 17.00, 21 сентября с 16.00 до 19.00 (только вакцина «Спутник V»);
- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 18 и 19 сентября с 12.00 до 16.00, с 21 по 24 сентября с 15.30 до 19.30 (ежедневно);
- ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149, мобильный пункт у ТЦ) – 18 сентября с 12.00 до 17.00, 19 сентября с 15.00 до 18.00, 23 сентября с 16.00 до 19.00 (только вакцина «Спутник V»);
- Бизнес-центр (ул. 8 Марта, 37) – 23 сентября с 11.00 до 14.00;
Верхняя Пышма:
- ДК «Металлург» (проспект Успенский, 12) – 19 сентября с 10.00 до 13.00;
Сысерть:
- ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 18-19 сентября с 10.00 до 16.00;
Нижний Тагил:
- ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 18-19 сентября с 10.00 до 20.00, 20-24 сентября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;
Полевской:
- ТЦ «Палермо» (мкрн. Зелёный Бор-1, 4а) – 18 сентября с 10.00 до 16.00;
Ирбит:
- ТЦ «Монетка» (ул. Советская, 79) – 21 сентября с 11.00 до 15.00;
- Сбербанк (ул. Елизарьевых, 28Б) – 23 сентября с 11.00 до 15.00;
Серов:
- Дворец культуры железнодорожников (проспект Серова, 1А) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
- Центр детского творчества (ул. Ленина, 193) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
- Детский подростковый клуб «Горизонт» (ул. Заславского, 34) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
- Клуб для детей и подростков «Спутник» (пер. Толмачева, 4) – 18-19 сентября с 8.00 до 16.00;
Артёмовский:
- Артёмовский колледж точного приборостроения (ул. Мира, 13) – 18 сентября с 9.00 до 14.00;
- Кафе «Зимняя вишня» (пос. Буланаш, ул. Первомайская, 10) – 19 сентября с 9.00 до 14.00;
По данным Минздрава Свердловской области на 16 сентября против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 1 157 423 человек, вторым – 1 081 740.
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