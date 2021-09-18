За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 505 человек

Необходимо обрабатывать руки в общественных местах. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 505 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 132 734 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 453 человека. Общее число выздоровевших достигло 122 476, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 36 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 838 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 508 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 24 сентября можно здесь.