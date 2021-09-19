В Свердловской области 75% детей ещё не привиты от гриппа

Перед прививкой врач осматривает ребёнка. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области две недели назад стартовала вакцинация от гриппа. За это время поставить укол успели 25% детей.

С начала прививочной кампании в Свердловской области от гриппа вакцинировалось 185 084 ребёнка. В Екатеринбурге - 69 735 детей, сообщает региональный оперштаб.

В больницы доставили 420 180 доз препарата "Ультрикс Квадри" - вакцины от гриппа, которая не содержит живого вируса и абсолютно безопасна для человека.

По опыту прошлых лет можно сказать, что активность гриппа в регионе начинается во второй половине ноября - начале декабря, а пик заболеваемости - в январе - феврале. Чтобы вакцина успела сформировать иммунитет, врачи советуют привиться в сентябре-октябре.

Напомним, поставить прививку от гриппа можно и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах региона. С актуальным графиком работы точек можно ознакомиться здесь.

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