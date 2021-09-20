COVID-19 в Свердловской области за сутки подхватили 506 человек

Свердловская область находится на пятом месте по числу заболевших коронавирусом за 24 часа. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом обновил данные о распространении инфекции в Свердловской области. За 24 часа на территории региона выявили 506 заболевших COVID-19.

Всего с начала распространения коронавируса на Среднем Урале лабораторно подтвердили 133 747 случаев заражения. За минувшие сутки из свердловских больниц выписались в связи с выздоровлением 439 человек, переболевших COVID-19, а за всё время — 123 363. За последние 24 часа в Свердловской области зарегистрировали 36 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами опасной инфекции на Среднем Урале стали 5 911 человек.

Днём ранее в регионе выявили 507 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.