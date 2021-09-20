За сутки в России коронавирус подтвердили у 20 174 человек

На территории страны продолжает действовать масочный режим. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России коронавирусом заразились 19 744 человека в 85 регионах. Всего с начала пандемии на территории страны лабораторно подтверждено 7 294 672 случая заболевания COVID-19.

По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных выявили в Москве (+2 469), Санкт-Петербурге (+1 137), Подмосковье (+1 098), Самарской (+512) и Свердловской (+506) областях.

Из больниц в связи с выздоровлением было выписано 6 510 674 россиянина, переболевшего COVID-19, из которых 11 992 - за последние сутки. Коронавирус и вызванные им осложнения, унесли жизни ещё 778 пациентов, а за всё время с начала распространения инфекции - 198 996 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что под медицинским наблюдением остаются 1 149 157 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 20 174 новых пациентов.

Читайте также:

COVID-19 в Свердловской области за сутки подхватили 506 человек.