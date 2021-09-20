Детей опять отправляют на карантин

В сентябре на карантин закрыли несколько детских садов. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале растёт эпидемическая заболеваемость среди детей. Только в Екатеринбурге на дистант на прошлой неделе перевели 92 класса и полностью закрыли на карантин несколько детских садов. В чём причины такого всплеска заболеваемости и только ли коронавирус виноват во всём?

По данным департамента образования Екатеринбурга, 88 классов перевели на удалённое обучение из-за коронавирусной инфекции, ещё четыре класса – в связи с гриппом.

– Мы фиксируем случаи заболеваемости и сразу же закрываем классы и группы в детских садах на карантин, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время одного из последних брифингов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – На территории области есть несколько полностью закрытых детских садов. Закрытые классы в школах есть, и их количество ежедневно возрастает. Но лучше закрыть один класс, чем дождаться, пока инфекция пойдёт дальше и придётся закрывать два-три класса или целое учреждение.

Количество заболевших ОРВИ также растёт. Как сообщает региональное Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, за прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано более 45 тысяч случаев ОРВИ – это на 62,2 процента выше эпидпорога. В Екатеринбурге болеют более 23 тысяч человек, что на 73 процента выше эпидпорога. Среди всех заболевших 63 процента составляют дети. Рост заболеваемости традиционно связан с началом учебного года, а также в связи с тем, что в помещениях было холодно до начала отопительного сезона.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Свердловской области прививку от гриппа сделали 185,1 тысячи (25,3 процента) детей, из них – почти 70 тысяч человек в Екатеринбурге. Всего, по словам заместителя главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главного внештатного специалиста по медицинской профилактике в Свердловской области Александра Харитонова, в области нужно привить 732 тысячи детей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»