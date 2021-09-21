За сутки новые случаи COVID-19 подтвердились в 53 муниципалитетах Свердловской области

Лидирующие позиции по числу заболевших удерживает Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспортребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавирусной инфекции по территории региона. По данным на 20 сентября, COVID-19 был лабораторно подтверждён в течение суток у жителей 53 муниципальных образований Среднего Урала.

Наибольшее число заболевших за 24 часа было выявлено в:

Екатеринбурге (+143 — за сутки, 57 034 — за всё время),

Первоуральске (+42, 6 301),

Каменске-Уральском и Каменском районе (+25, 4 269),

Красноуфимске и Красноуфимском районе (+18, 2 859),

Нижнем Тагиле (+17, 9 728).

Ещё в семи муниципалитетах за сутки обнаружили от десяти до 17 случаев заражения ковидом. В остальной 41-й территории COVID-19 за 24 часа подхватили от одного до девяти человек.

Как писала «Областная газета», по данным за 20 сентября, на Среднем Урале выявили 506 новых случаев COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в регионе лабораторно подтвердили 133 747 случаев заражения.