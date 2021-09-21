«Если долго не ходить к гинекологу, то можно легко пропустить рак»

Юлия Ишкова напоминает, что рак молочной железы – один из самых распространённых у женщин, поэтому не стоит забывать о посещении гинеколога. Фото: Галина Соловьёва

Существует предубеждение, что платные гинекологи лучше тех, что работают в обычных поликлиниках. Но акушер-гинеколог ЦГКБ №3 Екатеринбурга Юлия Ишкова пользуется такой популярностью среди своих пациенток, что они её ни за что не променяют ни на какого платного доктора.

Поставит на уши всех

На встречу с Юлией Ишковой мы пришли к концу её рабочей смены. Людей в коридоре и у кабинета уже немного, но сотрудники больницы говорят, что по утрам здесь почти всегда аншлаг: за смену Юлия Ишкова принимает минимум десять пациенток.

– С Юлией Анатольевной мы знакомы уже почти 20 лет. Вместе пришли на работу в эту больницу после окончания учёбы, определили нас на свободный участок, и мы стали вести приём, – рассказывает старшая акушерка гинекологического отделения ЦГКБ №3 Екатеринбурга Екатерина Бабушкина. – Она очень грамотный гинеколог: всегда всё делает и говорит по существу, если чего-то не знает или сомневается – обращается к медицинской литературе. При этом она очень доброжелательная и не просто формально ведёт приём, а вникает в проблему каждой женщины. Если какая-то беременная её беспокоит, то она поставит на уши всех, но добьётся того, чтобы ситуация была выиграна в пользу пациентки и её малыша.

Тут из кабинета Юлии Анатольевны выходит последняя на сегодня пациентка.

– Очень хороший и чуткий доктор, – говорит екатеринбурженка Тамара Ямова. – Прихожу к ней не в первый раз – всегда тщательно осмотрит, при необходимости – даст рекомендации.

Сама же Юлия Ишкова хотела стать врачом ещё с детства. Поступить в Свердловский государственный медицинский институт сразу не удалось, но во второй раз удача улыбнулась.

– После практики в роддоме я поняла, что хочу быть именно акушером-гинекологом. Настолько завораживающе происходил этот процесс, так тепло становилось на душе, глядя, как врачи относятся к роженицам, как им в первый раз дают на руки их малыша, – вспоминает Юлия Анатольевна. – В поликлинике при этой больнице я давно, и менять что-то не хочется. В частную клинику меня когда-то переманивали, и поначалу вроде бы и хотелось, но потом я передумала.

О «гуляниях» и невежестве

Свою первую пациентку Юлия Ишкова помнит до сих пор.

– Женщина пришла ко мне после аборта с жалобами, которые трудно сразу распознать мануалом. УЗИ у нас тогда ещё не было, и я просто не знала, в чём причина и как ей помочь. Пришлось позвать опытную акушерку, которая проработала 40 лет, – она мне всё объяснила, и мы справились с проблемой, – с улыбкой рассказывает гинеколог.

Сейчас таких ситуаций уже не бывает: у самой Юлии Ишковой стало намного больше опыта, а в поликлинике появилось необходимое для обследования женщин оборудование. А вот пациенток, желающих сделать аборт, увы, стало только больше.

– Раньше удавалось отговаривать от аборта чаще. Приятно, когда женщина потом приходит со своим малышом и благодарит за то, что мы отвели её от ошибки, – говорит наша собеседница. – Но теперь пациентки чаще не хотят никого слушать. Если женщина пришла к нам и не хочет вставать на учёт по беременности, то ей даётся 48 часов «тишины» на обдумывание. Мы предлагаем ей сходить к нашему психологу, но кто-то отказывается и от этого. Восемь из десяти женщин всё равно идут на аборт. И никакие доводы, что это уже живой малыш, которого вы просто не видите и не можете ощутить, не действуют.

Поразительно, что на аборт идут не только «нагулявшие» и с низким социальным статусом, но и взрослые, вполне состоявшиеся женщины, которые считают себя образованными. И аргументы, что «у нас ипотека», «мы не готовы» или «мы не хотели», кажутся особенно нелепыми.

– Дам не останавливают даже доводы о том, что через несколько лет после аборта у них с большой вероятностью может развиться рак шейки матки, яичников или молочной железы, – говорит Юлия Ишкова. – Возможно, проблема с абортами идёт от невежественности некоторых в вопросе контрацепции. Например, многие считают, что гормональные противозачаточные препараты опасны, и отказываются от них. Между тем, именно эти средства снижают риски развития рака яичников и колоректального рака примерно в пять раз. Но, конечно, важно правильно подбирать эти препараты: всем подряд они не подходят.

Искали чуть ли не с полицией

Однако проблемы нередко возникают и с самими беременными. Рожениц, находящихся в группе высокого риска, особенно из-за повышенного давления, становится всё больше. Это связано и с тем, что возраст представительниц прекрасного пола, впервые становящихся мамами, растёт.

– Высокое давление, которое некоторые даже не осознают, угрожает жизни и матери, и её малыша, – поясняет Юлия Ишкова. – Таким женщинам я рекомендую постоянно измерять давление, вести дневник самоконтроля и каждые две недели приходить на консультацию. С ними я в первую очередь поддерживаю связь по мессенджеру и всегда вызываю скорую помощь, если в этом возникает необходимость. И это часто спасает их жизни.

Особенно сложно, когда беременные отказываются от госпитализации. И в ЦГКБ №3 были случаи, когда приходилось искать таких женщин через родственников, чуть ли не с полицией. И крайне непонятно их поведение, если в конечном итоге может погибнуть и ребёнок, и они сами.

На случай, если состояние женщины особенно тревожит, есть практика консультации с кем-то из коллег и принятия совместного решения по дальнейшему лечению. Но нередко, чтобы не доходить до такого, женщинам достаточно просто чаще посещать гинеколога.

– Если долго не ходить к гинекологу, можно легко пропустить рак молочной железы, шейки матки или яичников – последний настолько агрессивен и стремителен, что вообще может развиться за пару месяцев, но его предпосылки можно заметить раньше, – предупреждает Юлия Ишкова. – Поэтому важно посещать гинеколога хотя бы раз в год, проводить необходимые исследования УЗИ и сдавать анализы.

Семья футболистов Несмотря на сложную и загруженную работу медика, Юлия Ишкова успевает уделять много времени семье – вместе с мужем они воспитывают троих сыновей. Но шансы на то, что кто-то из них пойдёт по стопам мамы, невелики: все мальчишки занимаются футболом.

После приёма в женской консультации в ЦГКБ №3 Екатеринбурга можно на этом же этаже пройти все необходимые обследования УЗИ. Фото: Галина Соловьёва

Старшая акушерка гинекологического отделения ЦГКБ №3 Екатеринбурга Екатерина Бабушкина уверена, что Юлия Ишкова – одна из лучших акушеров-гинекологов в городе. Фото: Галина Соловьёва

Юлия Ишкова очень рада каждому случаю, когда ей удаётся отговорить женщину от аборта. Фото: Галина Соловьёва

Юлия Ишкова говорит, что всегда готова быть на связи по WhatsApp с пациентками, которым это необходимо. Фото: Галина Соловьёва

За ширмой в кабинете акушера-гинеколога – современное гинекологическое кресло для осмотра. Фото: Галина Соловьёва