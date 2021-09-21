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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 сентября 2021, 12:47

В Казани пройдут учения по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера

Люди в противогазах

Участники в рамках учений отработают алгоритмы реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении международных учений противоэпидемических бригад по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Они пройдут в Казани с 11 по 15 октября.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, организатором мероприятия выступит Роспотребнадзор, а задача по обеспечению визами иностранных участников возложена на МИД РФ. Для делегатов будет действовать упрощённый режим ввоза техники и оборудования, необходимых для учений.

Всего для участия в мероприятии будут приглашены около 100 человек из стран СНГ и Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. Участники в рамках учений отработают алгоритмы реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию.

"Учения будут проходить с использованием современных мобильных и переносных лабораторий. Они станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве", - говорится на сайте Правительства.

Областная газета Свердловской области

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