На Среднем Урале выявили ещё 511 случаев COVID-19

118 жителей Екатеринбурга заболели коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зафиксировано 511 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 134 258.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 123 822 человека (по данным федерального оперштаба), в том числе 459 – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 633 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита, Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района Махневского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулыского и Туринского городских округов.

За сутки зарегистрировано 37 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 938 свердловчан, сообщает региональный оперштаб.