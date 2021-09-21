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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 сентября 2021, 13:43

В России выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом за сутки

вакцинация от коронавируса

Под меднаблюдением остаются 1 158 055 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрирован 7 313 851 заболевший.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 1 926. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 511 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 526 111 жителей страны, в том числе 15 437 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 199 808 россиян. За последние сутки зафиксировано 812 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 187,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 158 055 человек.

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Областная газета Свердловской области

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