В России выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом за сутки

Под меднаблюдением остаются 1 158 055 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрирован 7 313 851 заболевший.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве – 1 926. Свердловская область находится на пятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 511 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 526 111 жителей страны, в том числе 15 437 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 199 808 россиян. За последние сутки зафиксировано 812 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 187,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 158 055 человек.