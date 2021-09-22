За сутки в Свердловской области подтвердили 515 случаев коронавируса

Средний Урал занял 5-ю строчку среди российских регионов по числу новых случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 515 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 22 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан приближается к 135 тысячам.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 124 тысяч человек, в том числе 471 пациент за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 634 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+122), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского ГО, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 134 769", - сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с COVID.

Зарегистрировано ещё 38 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 5 976.

Накануне сообщалось о 511 заболевших ковидом и 459 выздоровевших.

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