634 госпитализированных с COVID-19 свердловчанина находятся в тяжёлом состоянии

Можно говорить о том, что сейчас на лечении находятся минимум 4 890 пациентов с COVID-19, однако из цифр оперштаба также следует, что их должно быть не более 4,5 тысячи. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа число тяжёлых ковид-пациентов в Свердловской области увеличилось на одного и достигло 634. Из них 389 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 300 – на аппаратах ИВЛ.

В состоянии средней тяжести в больницах пребывают 4 256 человек. Таким образом, мы можем говорить о том, что сейчас на лечении находятся минимум 4 890 пациентов с COVID-19. Отмечается, что под врачебным наблюдением находятся и другие пациенты, они чувствуют себя удовлетворительно. Однако их число не уточняется.

При этом, если пересчитать цифры, предоставленные оперштабом по общему числу заразившихся (134 769), выписавшихся (124 293) и погибших (5 976), получается, что в больницах должны находиться не более 4,5 тысячи человек.

Добавим, что за минувшие сутки зафиксировна смерть ещё 38 свердловчан с коронавирусом. Заразились 515 человек.