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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 сентября 2021, 16:11

В медучреждения Свердловской области решили вернуть 200 коек для ковид-пациентов

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Сейчас в регионе 12% свободных коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области начали снова наращивать коечный фонд для больных с COVID-19. До этого сообщалось о сокращении ковидных мест.

В ходе сегодняшнего брифинга замглавы региона Павел Креков заявил: "Мы были вынуждены принять решение о возвращении в разряд ковидных коек примерно около 200 коек на территории области, из них 100 - на территории Екатеринбурга. Это делается для того, чтобы обеспечить необходимым количеством коек тех людей, которые будут нуждаться в серьёзном лечении".

Замгубернатора также уточнил, что запланированное количество коек будет развёрнуто в уральской столице уже сегодня. По данным Павла Крекова, сейчас в регионе 12% свободных коек, достаточно свободных реанимационных коек.

Дальнейшее развёртывание коек будет зависеть от ситуации и потребности в местах. "Соответствующее решение принимается и реализуется в течение примерно одного дня", - подытожил замглавы региона.

Ранее "Областная газета" писала, что 634 госпитализированных с COVID-19 свердловчанина находятся в тяжёлом состоянии.

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