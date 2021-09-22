В медучреждения Свердловской области решили вернуть 200 коек для ковид-пациентов

Сейчас в регионе 12% свободных коек. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области начали снова наращивать коечный фонд для больных с COVID-19. До этого сообщалось о сокращении ковидных мест.

В ходе сегодняшнего брифинга замглавы региона Павел Креков заявил: "Мы были вынуждены принять решение о возвращении в разряд ковидных коек примерно около 200 коек на территории области, из них 100 - на территории Екатеринбурга. Это делается для того, чтобы обеспечить необходимым количеством коек тех людей, которые будут нуждаться в серьёзном лечении".

Замгубернатора также уточнил, что запланированное количество коек будет развёрнуто в уральской столице уже сегодня. По данным Павла Крекова, сейчас в регионе 12% свободных коек, достаточно свободных реанимационных коек.

Дальнейшее развёртывание коек будет зависеть от ситуации и потребности в местах. "Соответствующее решение принимается и реализуется в течение примерно одного дня", - подытожил замглавы региона.

Ранее "Областная газета" писала, что 634 госпитализированных с COVID-19 свердловчанина находятся в тяжёлом состоянии.

Читайте по теме:

За сутки в Свердловской области подтвердили 515 случаев коронавируса.