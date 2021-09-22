Правда ли, что от столбняка нужно вакцинироваться каждые десять лет?

Комбинированную прививку против столбняка, дифтерии и кори ставят людям до 64 лет. Фото: Павел Ворожцов

После сообщения о первом за 17 лет случае заражения столбняком (см. «ОГ» №172 от 17.09.2021) в Свердловской области в редакцию «Облгазеты» стали поступать вопросы. Читатели интересовались, где поставить вакцину от этой инфекции во взрослом возрасте и как часто стоит ревакцинироваться.

В обществе бытует мнение, что все необходимые прививки от опасных инфекционных заболеваний ставят только детям. А о том, что и после 18 лет нужно ревакцинироваться от некоторых болезней, знают немногие. Максимум, что делает большинство людей, – ставят ежегодную прививку против гриппа и клещевого энцефалита. Вскоре в этот список может войти и вакцина против коронавируса. Однако есть и другие прививки, про которые нельзя забывать.

– С инфекциями человек встречается на протяжении всей жизни, – говорит главный врач Городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова. – От некоторых инфекций прививки ставят только в детстве, другие требуют повторной вакцинации в старшем возрасте. Одна из таких прививок – от столбняка.

По словам Лилии Семеновой, крайняя ревакцинация ребёнка от столбняка проводится в 14 лет. Далее во взрослом возрасте эту прививку ставят каждые десять лет.

Привиться против столбняка можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Обычно при этом человеку ставят прививку, которая защищает и от дифтерии, и от столбняка. Перед этим каждый пациент проходит медицинский осмотр. Врач выявляет, нет ли противопоказаний к вакцинации: серьёзных реакций на предыдущие дозы введения препарата или обострения хронических заболеваний.

– У нас население очень активное, многие люди старшего поколения занимаются садоводческими работами, где возможны травмы, попадание возбудителей из почвы, да и в обычной жизни легко занести инфекцию при небольшой травме, – продолжает главврач. – Ни одна перенесённая инфекция не проходит бесследно и откладывает отпечаток на весь иммунный статус человека.

Какие ещё вакцины нужно ставить во взрослом возрасте? Все обязательные вакцины, рекомендованные детям и взрослым, перечислены в Национальном календаре профилактических прививок. Там же указан возраст, когда следует вакцинироваться. Эти прививки можно поставить во всех государственных лечебных учреждениях бесплатно. Кроме столбняка раз в десять лет в течение всей жизни нужно ставить прививку против дифтерии. Прививка против краснухи рекомендована женщинам до 25 лет, которые не болели и не получили двукратно эту вакцину ранее. Вакцинация против пневмококковой инфекции проводится по желанию людям старше 50 лет, а также лицам с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями органов дыхания, печени. Две прививки против кори должны получить взрослые до 35 лет, а также люди до 55 лет из групп риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу России), не переболевшие, не привитые, привитые однократно или не имеющие сведений о поставленных ранее прививках. Очень важна для взрослых прививка против пневмококковой инфекции, возбудители которой являются причиной внебольничных пневмоний. Вакцинация против этой инфекции проводится для всех жителей старше 50 лет, а также людям с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, бронхиальной астмой.

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