Более 100 тысяч свердловчан ревакцинировались от COVID-19

Вакцинировалась только половина от нужного количества граждан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ревакцинацию от коронавируса прошли более 100 тысяч человек. Такие данные озвучил замглавы региона Павел Креков.

Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге. В ходе выступления замгубернатора также уточнил, что вакцинацию на Среднем Урале прошла примерно половина от нужного для формирования коллективного иммунитета количества граждан.

"Мы сейчас достаточно серьёзно прорабатываем поощрительные меры. Это будет сделано на предприятиях бюджетной и не бюджетной сферы. Наша задача не заставлять людей, а убеждать, в том, что вакцинироваться необходимо", - сказал Павел Креков.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области начали наращивать коечный фонд для больных с COVID-19. В медучреждения региона возвращают 200 инфекционных коек.

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