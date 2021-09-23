Более 3 тысяч заболевших выявлено в шести городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в свердловских муниципалитетах. На шесть городов приходится 63% инфицированных COVID-19 c начала года.
Там выявлено более 3 тысяч переболевших или болеющих коронавирусной инфекцией. Среди них:
- Екатеринбург (57 274),
- Нижний Тагил (9 797),
- Первоуральск (6 356),
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 319),
- Ревда (4 308),
- Берёзовский (3 026).
Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 515 заболевших и 471 выздоровевшего. Общее число инфицированных свердловчан приближается к 135 тысячам.
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