Дети Свердловской области после карантина не будут сидеть в очередях за справкой

После выхода с карантина дети будут получать справки в своих классах и группах, а не поликлиниках. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области вводят новое правило получения справки о здоровье для детей после карантина. Теперь школьники и детсадовцы не будут посещать поликлиники. Врачи сами начнут ходить в образовательные учреждения.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Свердловской области, чтобы здоровые дети не сидели в очередях в поликлиниках за справкой о выздоровлении. Таким образом, предполагается предотвратить рост заболеваемости инфекционными заболеваниями среди ребят.

"Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придёт врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Также будет и в детских садах. Поручил министерствам уведомить о новых правилах все учреждения", - написал Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Напомним, с начала учебного года на дистант из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ в Екатеринбурге уже отправилось 111 классов. На прошлой недели на дистанционном обучении находилось 92 класса. 10 сентября из-за инфекционных заболеваний из дома учились ребята из 67 классов. Несколькими днями ранее, по данным на 7 сентября, их было 12.

Также в Свердловской области из-за COVID-19 на карантин закрыли несколько детских садов. "Областная газета" разбиралась, в чём причины такого всплеска заболевания среди детей.