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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 сентября 2021, 13:46

В Свердловской области за сутки выявлено 513 случаев коронавируса

Мужчина в маске

Всего в регионе подтверждено 135 282 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 513 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 135 282 случаев заболевания.

Из больниц по выздоровлению выписались 486 свердловчан за последние сутки. За всё время пандемии коронавирус смогли победить 124 779 жителей Среднего Урала. При этом на лечении сейчас остаётся 4 491 человек.

Также болезнь унесла жизни ещё 36 пациентов, у которых был подтверждён COVID-19. Суммарно от коронавируса в Свердловской области скончались 6 012 человек.

Напомним, сутками ранее в регионе подтвердили 515 новых пациентов с ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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