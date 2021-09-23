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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 сентября 2021, 13:59

В России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса

Девушки в масках

С начала марта 2020 года на всей территории РФ нарастающим темпом было выявлено 7 354 995 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зафиксировал ещё 21 438 случаев заражения COVID-19 в стране. С начала марта 2020 года на всей территории РФ нарастающим темпом было выявлено 7 354 995 случаев заболевания коронавирусом.

В Москве за сутки зарегистрировали 3 445 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 1 698 пациентов, а в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 513.

Из российских медучреждений по выздоровлению выписались 16 567 пациентов, а общее число выздоровевших россиян за всё время составляет 6 558 780 человек. На лечении пребывают 594 770 жителей страны.

При этом общее число летальных исходов в стране за день увеличилось на 820 и составило 201 445.

Напомним, днём ранее в России было подтверждено 19 706 новых случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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