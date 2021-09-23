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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 сентября 2021, 13:54

Количество погибших от ковида на Среднем Урале перевалило за 6 тысяч

реанимация

За минувший день от ковида умерли 36 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области число летальных исходов от коронавируса перевалило за 6 тысяч и составило 6 012 случаев. За минувший день от ковида умерли 36 свердловчан.

Напомним, что за последние полтора месяца антирекорд по суточному числу умерших от ковида людей в Свердловской области обновлялся восемь раз. 5 сентября стало известно о 36 скончавшихся с подтверждённым диагнозом. Суточный максимум по смертности был установлен 19222526 августа и 2 сентября. Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа.

За всё время пандемии в регионе было выявлено 135 282 случаев заражения COVID-19 и более 6 тысяч смертей. Летальность от инфекции на Среднем Урале составляет 4,44%.

Отметим, что за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 513 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

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Областная газета Свердловской области

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