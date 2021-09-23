Прокуратура установила виновных в отравлении детей из поезда «Санкт-Петербург – Тюмень»

Вопросы безопасной перевозки детей остаются на контроле Уральской транспортной прокуратуры. Фото: Алексей Кунилов.

Завершены проверки по факту пищевого отравления туристической группы детей. Госпитализация потребовалась 13 юным пассажирам поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Тюмень.

По данным прокурорской проверки, дети получили пищевое отравление перед поездкой в одном из кафе Санкт-Петербурга. По решению суда деятельность данного учреждения была приостановлена на 60 суток, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что проверки также прошли в Вагонном участке Тюмень Уральского филиала АО «ФПК» (отвечал за формирование подвижного состава) и ООО «Вольный ветер», которое организовывало перевозку детей.

В первом случае специалисты осмотрели вагон, где ехали дети, проверили медкнижки проводников и документы, подтверждающие качество воды и продуктов, реализуемых в пути следования. Были выявлены нарушения. В частности для уборки внутренних помещений вагонов использовался дезинфицирующий раствор ненадлежащего качества. Нарушения уже устранены. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении юрлица и начальника Вагонного участка дел об административном правонарушении.

Кроме того, в ходе проверок установлено, что в нарушение закона ООО не информировало о поездке Роспотребнадзор. В связи с этим директору общества было внесено представление. В результате его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.