Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

Препарат разработал Центр им. Н. Ф. Гамалеи. Фото: Галина Соловьёва.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Препарат разработал Центр имени Гамалеи.

Новая вакцина называется "Гам-ковид-вак-М".

"В Минздрав РФ от НИЦЭМ им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-ковид-вак-М". В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", - передаёт слова Кузнецова ТАСС.

Если данный препарат будет одобрен Минздравом, им будут прививать исключительно подростков с целью защиты от коронавирусной инфекции. Вакцинация молодых людей будет проходить на добровольной основе и с разрешения их родителей или законных представителей.

Испытание вакцины для подростков 12-17 лет началось в Москве 2 июля. Тестирование препарата проводится на базе детских больниц имени Башляевой и Морозовской.

Сейчас в России разрешены четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Всеми препаратами могут вакцинироваться только те, кому уже исполнилось 18 лет.