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24 сентября 2021, 07:15

В Свердловской области 135 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Мужчины в масках разговаривают у дома

Выписались по выздоровлении почти 125 тысяч пациентов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области более 135 тысяч переболевших или болеющих COVID-19. Это 3,1% общего населения региона. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим по городам.

Более 3 000 инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (57 369, +95 ковид-пациентов за последние сутки),
  • Нижний Тагил (9 836, +39),
  • Первоуральск (6 413, +57),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (4 334, +15),
  • Ревда (4 323, +15),
  • Берёзовский (3 033, +7).

Добавим, что на лечении в данный момент находятся около пяти тысяч свердловчан. Выписались по выздоровлении почти 125 тысяч пациентов.

Накануне стало известно о 513 заразившихся и 486 выздоровевших.

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Областная газета Свердловской области

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