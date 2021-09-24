В Свердловской области 135 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

В Свердловской области более 135 тысяч переболевших или болеющих COVID-19. Это 3,1% общего населения региона. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим по городам.
Более 3 000 инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (57 369, +95 ковид-пациентов за последние сутки),
- Нижний Тагил (9 836, +39),
- Первоуральск (6 413, +57),
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 334, +15),
- Ревда (4 323, +15),
- Берёзовский (3 033, +7).
Добавим, что на лечении в данный момент находятся около пяти тысяч свердловчан. Выписались по выздоровлении почти 125 тысяч пациентов.
Накануне стало известно о 513 заразившихся и 486 выздоровевших.
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