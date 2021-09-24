За сутки в России коронавирусом заболели 21 379 жителей

Масочный режим ещё не отменён. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 21 379 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 376 374 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 893 человека. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболели 510 жителей.

Из больниц выписались уже 6 574 608 россиян, из которых 15 828 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 828 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 202 273 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 21 438 новых пациентов.