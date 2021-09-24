В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 510 человек

Для пенсионеров сохраняется рекомендация оставаться дома. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 510 заболевших COVID-19.

Свердловская область опустилась на седьмую строчку по приросту случаев заболевания среди других российских регионов. Отметим, что общее число заболевших, которое опубликовал региональный оперштаб, выше на 4 человека, чем должно быть - 135 796.

За сутки из больниц Свердловской области выписались 478 человек. Общее число выздоровевших достигло 125 257, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 37 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 049 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+177), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Красноуфимского района, Кушвы, посёлков Малышево и Махнёво, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 513 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 24 сентября можно здесь.