Египет будет прививаться "Спутником Лайт"

Вакцину "Спутник Лайт" будут применять в Египте. Фото: Галина Соловьёва

Египет одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Теперь африканская страна будет прививать своих граждан "Спутником Лайт".

Её применение одобрило Управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority), сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" - первый компонент препарата "Спутник V". В Фонде предполагают, что вакцинация "Спутником Лайт" приведёт к более быстрому формированию иммунитета у жителей Египта. Эта страна является самым населённым государством Ближнего Востока, там проживает более 100 млн человек. Препарат зарекомендовал себя заграницей, как эффективное средство.

"В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - говорится в сообщении фонда.

В феврале этого года Египет также одобрил двухкомпонентную вакцину "Спутник V".

Напомним, Египет пускает вакцинированных "Спутником V" туристов без теста на COVID-19.

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