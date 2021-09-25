За день в России коронавирус диагностировали у 21 438 человек

За день в России коронавирус диагностировали у 21 438 человек

Масочный режим никто не отменял. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшие 24 часа в России коронавирус подхватили 21 438 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 398 415 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 211 человек. Среди лидеров антирейтинга также: Санкт-Петербург (+1 907), Подмосковье (+1 106), Воронежская область (+543). Свердловская область оказалась на седьмом месте. В регионе выявили 518 заболевших.

Из больниц выписались на территории России уже 6 590 933 россиян, переболевших ковидом, из которых 15 828 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 822 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 в РФ стали более 203 тысяч человек.