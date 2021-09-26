В России первый регион снова массово перевёл школьников на дистант из-за коронавируса

Кабинеты школ снова опустеют. Фото: Галина Соловьёва

Саратовская область из-за коронавируса массово отправила школьников на дистанционное обучение. Это первый регион, который после долгого перерыва переводит детей на удалёнку.

Дистанционное обучение продлится две недели. На него отправят всех школьников крупных населённых пунктов региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования Саратовской области Михаила Орлова. Основная причина - рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации принято решение организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников с 27 сентября по 11 октября в крупных городах области и отдельных районных центрах", - сказал Орлов.

На дистанте будут учиться школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачёва, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих посёлков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, посёлка Светлый, села Балтай.

В школах, которых не коснётся нововведение, временно запретили проведение массовых мероприятий.

25 сентября в Саратовской области выявили 296 новых случаев заражения COVID-19. Это наибольшее число с начала пандемии. В Свердловской области - 518 заболевших.

Напомним, Екатеринбурге из-за вирусных инфекций на дистанте обучаются уже 111 классов. Также в Свердловской области из-за COVID-19 на карантин закрыли несколько детских садов. "Областная газета" разбиралась, в чём причины такого всплеска заболевания среди детей.