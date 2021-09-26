В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа

В пункте можно привиться от гриппа и коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в них прививают от коронавируса и гриппа.

График работы выездных пунктов вакцинации актуальна в период с 25 сентября по 1 октября.

Екатеринбург:

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41): 25 сентября - с 10:00 до 14:00, 30 сентября, 1 октября - с 14:00 до 18:00

ТЦ "Белка" (пр. Космонавтов, 86): 25 сентября - с 10:00 до 13:00

1 октября - с 16:00 до 19:00,

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133): с 25 сентября по 1 октября - с 12:00 до 18:00,

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46): 25 сентября, с 27 сентября по 1 октября - с 10:00 до 15:00,

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87): 25 и 26 сентября - с 10:00 до 20:00, с 27 сентября по 1 октября - с 15:00 до 20:00 (ежедневно),

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5): 30 сентября - с 12:00 до 20:00,

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт): 27 и 29 сентября - с 13:00 до 19:00,

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50): 25 и 26 сентября - с 10:00 до 14:00, с 28 сентября по 1 октября - с 15:00 до 19:00 (ежедневно),

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45): 29 сентября - с 16:00 до 19:00,

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17): 28, 30 сентября - с 11:00 до 14:00,

ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2): 25 и 26 сентября - с 12:00 до 16:00, с 28 сентября по 1 октября - с 15:30 до 19:30 (ежедневно),

СМК "АСТРАМЕД-МС" (ул. 8 Марта, 37): 30 сентября - с 11:00 до 14:00.

Сысерть:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37): 25-26 сентября - с 10:00 до 16:00,

Нижний Тагил:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б): 25-26 сентября - с 10:00 до 20:00, 27 сентября - 1 октября (ежедневно) - с 16:00 до 20:00.

Полевской:

ТЦ "Палермо" (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а): 25 сентября с 10:00 до 16:00.

Ирбит:

Бульвар Победы: 28 сентября - с 11:00 до 15:00,

ТЦ "Монетка" (ул. Советская, 79): 30 сентября - с 11:00 до 15:00.

Напомним, Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. Препарат разработал Центр имени Гамалеи.