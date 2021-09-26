В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 521 человек

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 521 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 136 835 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 451 человек.

Днём ранее в регионе выявили 518 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно здесь.