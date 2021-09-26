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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 сентября 2021, 13:32

В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 521 человек

Женщина в маске

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 521 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 136 835 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 451 человек. 

Днём ранее в регионе выявили 518 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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