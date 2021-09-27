В Свердловской области от COVID-19 привили 35 беременных

Прививка защитит и ребёнка, и маму. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области прививочная кампания против коронавируса распространяется и на беременных. В регионе вакцинировались уже 35 женщин.

Врачи напоминают, что только вакцинация снижает риски заболевания коронавирусной инфекцией и её тяжёлых последствий.

"Сделать прививку женщине, готовящейся к рождению ребёнка, необходимо, если имеется высокий риск развития тяжёлой формы COVID-19. На сегодня в Свердловской области привиты 35 беременных. Каких-либо негативных последствий после прививки у женщин не зарегистрировано", – цитирует главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Александра Харитонова департамент информполитики Свердловской области.

Решение беременной вакцинироваться должен одобрить акушер-гинеколог. Он подтверждает, что противопоказания отсутствуют. Делать прививку советуют не ранее 22 недель беременности.

Женщин прививают препаратом "Спутник V". Эпидемиологи отмечают, что в семье, где есть беременная, должно быть вакцинировано всё окружение. Сделать прививку можно в любом мобильном пункте вакцинации или медицинском учреждении. Обновлённый график работы прививочных пунктов в ТЦ региона можно посмотреть здесь.

Напомним, всего с начала года в Свердловской области более 2 тысяч беременных заразились COVID-19. Из них 282 женщины болели и в момент родов. Вирус унёс из жизни семь беременных и рожениц.

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