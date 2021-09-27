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27 сентября 2021, 13:37

В России за сутки коронавирус выявили у 22 236 жителей

Люди в масках в трамвае

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 236 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 443 149 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 387 человек. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболело 528 жителей.

Из больниц выписались уже 6 618 117 россиян, из которых 13 513 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 779 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 204 679 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 498 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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