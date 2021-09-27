В России за сутки коронавирус выявили у 22 236 жителей

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 236 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 443 149 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 387 человек. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболело 528 жителей.

Из больниц выписались уже 6 618 117 россиян, из которых 13 513 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 779 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 204 679 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 498 новых пациентов.