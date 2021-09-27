В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили у 528 человек

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 528 заболевших COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе - 137 363 случая заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 443 человека.
Днём ранее в регионе выявили 521 заболевшего коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.
Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале