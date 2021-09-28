В Нижнем Тагиле коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек

Масочный режим соблюдают не все. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 137 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 528 человек заболели COVID-19. Наибольшее суммарное число заболевших зарегистрировано в следующих муниципалитетах:

1. Екатеринбург - 58 109,

2. Нижний Тагил - 9 970,

3. Первоуральск - 6 551,

4. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 430,

5. Ревда - 4 404,

6. Берёзовский - 3 075.

Напомним, суточный максимум с начала пандемии был выявлен 26 августа. Тогда область пополнилась 531 случаем.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно ознакомиться здесь.