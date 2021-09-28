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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2021, 09:57

В Нижнем Тагиле коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек

Люди в масках

Масочный режим соблюдают не все. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 137 тысяч заболевших. 

За предыдущие сутки в Свердловской области 528 человек заболели COVID-19. Наибольшее суммарное число заболевших зарегистрировано в следующих муниципалитетах:

1. Екатеринбург - 58 109,

2. Нижний Тагил - 9 970,

3. Первоуральск - 6 551,

4. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 430,

5. Ревда - 4 404, 

6. Берёзовский - 3 075. 

Напомним, суточный максимум с начала пандемии был выявлен 26 августа. Тогда область пополнилась 531 случаем

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 1 октября можно ознакомиться здесь

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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