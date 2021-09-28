В Екатеринбурге с поражением лёгких госпитализировали Иннокентия Шеремета

Иннокентий Шеремет госпитализирован с коронавирусом. Фото: Александр Зайцев

Телеведущего Иннокентия Шеремета госпитализировали в больницу в Екатеринбурге. Компьютерная томография выявила у него 30-35% поражения лёгких.

Об своём самочувствии он рассказал корреспонденту "Областной газеты".

"Вчера, позавчера, позапозавчера совсем ужасно было. Температура под 39. Отвезли на КТ в Госпиталь ветеранов войн, сказали "всё, надо ложиться", я не энтузиаст, надо - так надо. Сейчас чувствую себя хорошо", - сообщил по телефону Иннокентий Шеремет.

Коронавирусом телеведущего заразил один из сотрудников Телевизионного агентства Урала (ТАУ). Вместе с ним инфекцию подхватила ещё треть коллектива. Некоторые сотрудники просто простудились. Из-за этого ТАУ перешло полностью на дистанционный формат работы и выпускает новости из дома.

Иннокентий Шеремет отметил, что если заболеют ещё 1-2 сотрудника, то работу придётся на время приостановить.

Напомним, в августе ведущий новостной программы "Девять с половиной" заявил о закрытии Телевизионного агентства Урала. Причиной называлась нехватка средств. Руководство ТАУ пыталось просить федеральные субсидии на поддержку электронных средств массовой информации, однако государство отказало, сославшись на то, что Телевизионное Агентство Урала является информационным агентством, которые не подпадают под категорию электронных СМИ.

В начале сентября Иннокентий Шеремет объявил, что агентство продолжит свою работу. Руководство нашло несколько источников финансирования. При этом, кто именно будет финансировать ТАУ, директор не сказал. По его словам, эти люди попросили остаться неназванными.