В Свердловской области снова растёт заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией

Число простудившихся традиционно растёт в осенний период, а вот число подхвативших внебольничную пневмонию выросло впервые за последнее время. Фото: Галина Соловьёва

За минувшую неделю заболевамость ОРВИ в Свердловской области выросла на 2%, внебольничной пневмонией - на 23,9%. Эидпорог по простуде превышен в регионе на 64,9%.

За семь дней ОРВИ подхватил 46 451 свердловчанин, внебольничную пневмонию - 2 263 уральца. В Екатеринбурге выявлено 23 485 простудившихся (выше эпидпорога на 58% и уровня прошлой недели на 0.4%). Диагноз внебольничная пневмония поставлен 956 горожанам (выше уровня прошлой недели на 32,1%).

Неблагополучные по ОРВИ признаны ЗАТО Свободный, Полевской ГО, Тугулымский ГО и ГО Верхний Тагил. Там показатели заболеваемости превышают среднеобластные в 1,5 раза и более.

Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями с свердловском Управлении Роспотребнадзора назвали ГО Дегтярск, Нижнесергинский МР, ГО Первоуральск, Верхотурье, МО Город Ирбит, ГО Верхний Тагил, Среднеуральск, Шалинский ГО.

Число простудившихся традиционно растёт в осенний период, а вот число подхвативших внебольничную пневмонию выросло впервые за последнее время.