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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2021, 13:39

В официальную статистику по COVID-19 попали ещё 21,5 тысячи россиян

Девушке ставят прививку от коронавируса

Свердловская область с 518 случаями коронавируса занимает седьмую строчку. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 21 559 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян составляет почти 7,5 миллиона.

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (2 541, 1 530 и 1 450 соответственно). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 518 случаями коронавируса занимает седьмую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц 6,6 миллиона россиян. Скончались 205,5 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 852 человек с коронавирусом.

Накануне стало известно о 22 236 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 190,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 309 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 272 307 человек.

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Областная газета Свердловской области

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