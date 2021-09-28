Свердловский минздрав ужесточает контроль за данными о пациентах с коронавирусом

Согласно документу, больницы должны еженедельно отчитываться о тех, кто лечится больше трёх недель. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о совершенствовании работы в Федеральном регистре больных новой коронавирусной инфекцией. Главврачам временных инфекционных госпиталей поручено назначить ответственных и ежедневно контролировать внесение данных пациентов.

Согласно документу, больницы должны еженедельно отчитываться о тех, кто лечится больше трёх недель. Пациентов запрещаетсая переводить из реанимаций без телемедицинской консультации и закючения от Единого центра консультирования и мониторинга реанимационных больных (находится на базе Центра медицины катастроф). Исключается внесение данных в указанный регистр о больных без COVID-19, поступивших и скончавшихся в течение суток.

В Медицинском информационно-аналтическом центре будут еженедельно сверять данные о количестве активных и закрытых случаях лечения и о досуточной летальности пациентов. Отчёты будут поступать в свердловский минздрав.

Документ принят "в целях совершенствования работы в Федеральном регистре больных новой коронавирусной инфекцией, контроля за своевременной выпиской пациентов находящихся на амбулаторном и стационарном лечении". Его подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства, Сергей Турков. Он и взял на себя контроль по исполнению приказа.

Напомним, что с июля в Свердловской области организовали контроль за случаями досуточной летальности от COVID-19. Речь идёт о пациентах, скончавшихся до 24 часов пребывания в стационаре.

Фото: из приказа минздрава